《技术解析》美国原油涨势有望延续至48.35美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 路透新加坡5月8日 - 美国原油 料继续涨至每桶48.35美元，自 4月12日高位52.71的下跌趋势已经反转。 图表： tmsnrt.rs/2qQXLAU 这一逆转由5月5日阴阳烛线图(K线图)中的阳线槌形型态得到确认。 在油价下破关键支撑位44.09美元的尝试未果后，这一型态即显现。44.09 为2016年2月11日低点26.05至今年1月3日高位55.24上行涨势的38.2%费波 纳奇回档位。 基于这种回档位分析，美国原油可能至少会反弹至每桶48.35美元。 反弹是否会进一步延续还不明朗。若升穿48.35，则可望上看50.98美元。 若跌破45.93美元，则可能下探至44.09美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 李爽 审校 戴素萍)