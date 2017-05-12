《技术解析》美国油价在48.35美元面临阻力

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月12日 - 美国原油在每桶48.35美元面临阻力，若突破该水平可能进一步涨至50美元。
该阻力位是2016年2月11日低点26.05美元至1月3日高位55.24美元这波升势的23.6%费波纳奇回档位。当前的涨势被界定为向始于26.05美元的上升趋势线的回调。
该趋势线与一个下降通道预示油价可能升向50美元。多头应该警惕油价跌破3月22日低点47.01美元，这可能暗示回调或第一阶段完成。若跌破该水平，则可能下看5月9日低点45.53美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。