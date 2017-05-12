《技术解析》美国油价在48.35美元面临阻力

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月12日 - 美国原油在每桶48.35美元面临阻力，若突破该水平可能进一步涨至50美元。

图表：tmsnrt.rs/2q8uRyS

该阻力位是2016年2月11日低点26.05美元至1月3日高位55.24美元这波升势的23.6%费波纳奇回档位。当前的涨势被界定为向始于26.05美元的上升趋势线的回调。

该趋势线与一个下降通道预示油价可能升向50美元。多头应该警惕油价跌破3月22日低点47.01美元，这可能暗示回调或第一阶段完成。若跌破该水平，则可能下看5月9日低点45.53美元。