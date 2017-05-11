《技术解析》美国油价或测试阻力位48.35美元

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月11日 - 美国原油或测试每桶48.35美元阻力位，若突破该水平可能进一步涨至50.98美元。
阻力位是2016年2月11日低点26.05美元升至1月3日高位55.24美元的23.6%费波纳奇回档位。当前的涨势被界定为向始于26.05美元的上升趋势线的回调。
该趋势线与一个下降通道形成交叉，预示目标水平在50.98美元左右。支撑位在3月22日低点47.01美元，若跌破该水平，则可能下挫至5月9日低点45.53美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 王颖；审校 许娜)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)