《技术解析》美国油价或测试阻力位48.35美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月11日 - 美国原油或测试每桶48.35美元阻力位，若突破该水平可能进一步涨至50.98美元。

图表：tmsnrt.rs/2q4Nq6M

阻力位是2016年2月11日低点26.05美元升至1月3日高位55.24美元的23.6%费波纳奇回档位。当前的涨势被界定为向始于26.05美元的上升趋势线的回调。

该趋势线与一个下降通道形成交叉，预示目标水平在50.98美元左右。支撑位在3月22日低点47.01美元，若跌破该水平，则可能下挫至5月9日低点45.53美元。