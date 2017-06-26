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市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 17:19 BJT

《汇市简讯》云区底部对欧元/瑞郎十分关键

0856 GMT

* 云区的横盘整理倾向暗示欧元/瑞郎近期区间较窄

* 云区底部上周一度告急，但就在1.0823之前市场转向

* 云区顶部在1.0876

* 瑞士央行持续通过打压瑞郎来推动国内通胀 (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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