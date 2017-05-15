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市场报道 | 2017年 5月 15日 星期一 14:36 BJT

《汇市简讯》交易商做多欧元/美元

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* 欧元守住美国上周公布数据较预期疲弱后所录得的涨幅

* 上交易日波动区间1.0855-1.0935，收在1.0934，今日亚洲盘交易区间为1.0923-37

* 汇价走多激励交易商建立多仓

* 多仓规模相当于30亿美元，为2015年5月以来最高 reut.rs/2qI3yNn

* 这是欧洲央行政策导致欧元/美元远离1.40以来首见做多(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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