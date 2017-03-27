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市场报道 | 2017年 3月 27日 星期一 15:30 BJT

《汇市简讯》仓位调整扶助英镑升至一个月高位

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* 英镑兑美元攀升至1.2556(一个月高位)途中时发生轧空。1.2475为亚洲低点

* 在截至3月21日的当周，IMM英镑净空仓处在22年新高

* 特朗普医保改革遭挫对美国股指期货构成压力

* 英镑阻力位分别见于1.2565/70、1.2582和1.26

* 1.2565/70为1.2706-1.2110跌势的76.4%回档技术位，1.2582是2月9日高位

* 周五(月底)有大量行权价在1.2600的期权到期.(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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