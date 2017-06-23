《汇市简讯》伦敦盘初：油价走坚，带动风险偏好上升

日本政治：首相安倍将在年底前争取推进宪法改革--媒体
路透东京6月25日 - 据媒体周日报导，日本首相安倍晋三希望加快修改日本和平宪法的计划，称他预计将在今年底前向国会提交宪法修正提案。
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* 澳元/美元涨0.17%，新西兰元/美元微涨0.03%，美元/加元微跌0.08%，英镑/美元涨0.16%
* 美元/韩元跌0.12%，美元/人民币微涨0.07%，美元/离岸人民币涨0.08%，美元/坡元跌0.08%
* 日经指数涨0.13%，沪综指挫跌0.74%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.44%，10年期美国公债收益率报2.1564%
* 美国官员称，朝鲜再次进行火箭发动机测试
* 美共和党参议员提出替代奥巴马医保的法案，但未必能获通过 (完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透东京6月25日 - 据媒体周日报导，日本首相安倍晋三希望加快修改日本和平宪法的计划，称他预计将在今年底前向国会提交宪法修正提案。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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