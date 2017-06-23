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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 13:05 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：油价走坚，带动风险偏好上升

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* 澳元/美元涨0.17%，新西兰元/美元微涨0.03%，美元/加元微跌0.08%，英镑/美元涨0.16%

* 美元/韩元跌0.12%，美元/人民币微涨0.07%，美元/离岸人民币涨0.08%，美元/坡元跌0.08%

* 日经指数涨0.13%，沪综指挫跌0.74%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.44%，10年期美国公债收益率报2.1564%

* 美国官员称，朝鲜再次进行火箭发动机测试

* 美共和党参议员提出替代奥巴马医保的法案，但未必能获通过 (完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
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