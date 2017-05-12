《汇市简讯》伦敦盘初：美元下滑，跟随美债收益率跌势

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
0531 GMT -
* 美元/日圆跌0.12%，欧元/美元涨0.1%，澳元/美元涨0.05%，新西兰元/美元跌0.13%
* 美元/印尼卢比跌0.15%，美元/台币跌0.05%，美元/人民币跌0.03%，美元/韩元跌0.04%
* 日股日经指数跌0.45%，中国沪综指涨0.72%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，美国原油期货涨0.15%，美国指标公债收益率报2.3785%
* 中国央行今日进行MLF操作4590亿元人民币，六个月和一年期利率持平于3.05%和3.20%
* G7财经首长将试图评估特朗普的政策计划
(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。