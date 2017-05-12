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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 13:47 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元下滑，跟随美债收益率跌势

0531 GMT -

* 美元/日圆跌0.12%，欧元/美元涨0.1%，澳元/美元涨0.05%，新西兰元/美元跌0.13%

* 美元/印尼卢比跌0.15%，美元/台币跌0.05%，美元/人民币跌0.03%，美元/韩元跌0.04%

* 日股日经指数跌0.45%，中国沪综指涨0.72%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，美国原油期货涨0.15%，美国指标公债收益率报2.3785%

* 中国央行今日进行MLF操作4590亿元人民币，六个月和一年期利率持平于3.05%和3.20%

* G7财经首长将试图评估特朗普的政策计划

(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)
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