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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 13:49 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑跌势意外受限

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* 英镑/美元大跌1.62%，欧元/英镑上涨1.55%，英镑/日圆下跌1.52%，欧元/美元跌0.04%

* 美元/日圆上涨0.12%，澳元/美元下跌0.17%，美元/瑞郎上涨0.12%，美元/韩元跌0.13

* E-迷你标普500指数期货上扬0.06%，日股日经指数涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.08%，指标英债收益率报1.00%，指标美债收益率报2.19%

* 软脱欧的预期抑制英镑跌幅，但存在不确定性

* 英国大选结果爆冷，特雷莎梅职位可能不保(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
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