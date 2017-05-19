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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 16:39 BJT

《汇市简讯》加元受惠于油价回升，关注加拿大数据

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* 西德克萨斯中质油(WTI)价格升至每桶50美元创三周高点，利好加元

* 美元/加元看向关键支撑1.3576，这是1.3224-1.3793的38.2%回档位

* 1.3576附近的买盘协助美元/加元在周二至周三的跌势中筑底

* 1.3583为周四低点，伦敦早盘高点为1.3671，当时WTI油价接近每桶48美元

* 加拿大4月通胀及3月零售销售数据预定于1230GMT公布，消费者物价指数(CPI)预计同比上涨1.7%

* 核心CPI预估同比上涨1.4%；零售销售预估增加0.4%

* 加拿大央行将于5月24日召开会议

(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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