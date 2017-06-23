《汇市简讯》加元/日圆在近期油价低迷的环境下倾向于上涨

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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* 尽管最近走势不稳，但加元/日圆在近期原油价格疲弱的环境下倾向于上涨
* 布兰特原油期货在6月21日跌破每桶45美元，但加元/日圆跌势最多只到83.18
* 该交叉汇率此后反弹，并在昨晚纽约时段尾盘回升至84.32
* 亚洲时段早盘持于84.04-17，距离20日高点84.55不远
* 与新西兰元/日圆一样，一些银行看多加元/日圆，尽管油价疲软
* 看多原因不外乎技术面有利，且一旦原油或其他大宗商品价格上涨，就会提振该汇率(完) (编译 郑茵 审校 白云)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。