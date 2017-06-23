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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:26 BJT

《汇市简讯》加元/日圆在近期油价低迷的环境下倾向于上涨

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* 尽管最近走势不稳，但加元/日圆在近期原油价格疲弱的环境下倾向于上涨

* 布兰特原油期货在6月21日跌破每桶45美元，但加元/日圆跌势最多只到83.18

* 该交叉汇率此后反弹，并在昨晚纽约时段尾盘回升至84.32

* 亚洲时段早盘持于84.04-17，距离20日高点84.55不远

* 与新西兰元/日圆一样，一些银行看多加元/日圆，尽管油价疲软

* 看多原因不外乎技术面有利，且一旦原油或其他大宗商品价格上涨，就会提振该汇率(完) (编译 郑茵 审校 白云)
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