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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 09:09 BJT

《汇市简讯》大量期权到期，协助锚定欧元兑美元走势

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* 附近的香草期权到期，有助于让欧元兑美元锚定下来

* 在1.0700-05有4.9亿欧元期权到期，在1.0715-25有13.8亿欧元期权到期，在1.0750-55有4.39亿欧元期权到期，在1.0775-90有4.79亿欧元期权到期

* 上方在1.0800-30区间，总计有12亿欧元左右的香草期权到期

* 欧元兑美元通常在亚洲时段窄幅波动，今日波动区间可能更窄

* 在1.0715-25有期权到期已在产生磁性效应，在1.0715-25上下有更多期权到期

* 明日在1.0600、1.0670-85、1.0700-25及1.0745-1.08有大量期权到期 (完) (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
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