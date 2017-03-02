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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 16:34 BJT

《汇市简讯》如果欧元区通胀率超过2%，欧元/英镑有望上探0.8610/20

0820GMT -

* 欧元/英镑在亚洲时段测试0.8590，之前升穿0.8587(周三高位)

* 2月17日高位0.8590。英国制造业PMI数据不及预期，推动欧元/英镑升至0.8587

* 如果欧元区2月通胀率升穿2%，有进一步涨至0.8610-20的空间

* 通胀数据将于1000GMT公布

* IG Metall工会表示，德国纺织工人将获得4.4%的加薪

* 特雷莎梅退欧计划遭遇阻力，上议院投票要求提出修正案

(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
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