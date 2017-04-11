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市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 15:10 BJT

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整

0659 GMT

* 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570

* 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整

* 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定

* 卖单下移到1.0650

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
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