《汇市简讯》德拉吉和威廉姆斯讲话共同提振欧元/美元

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
0821 GMT
* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话推动欧元/美元自1.1183升至1.1242
* 德拉吉称通缩力量已被再通胀力量所替代
* 美国旧金山联储总裁威廉姆斯语出惊人，警告经济陷入低增长模式的风险
* 德拉吉和威廉姆斯的讲话共同提振欧元/美元
* 长期以来的目标1.1300有望达到，甚至表现更佳 (完) (编译 孙国玉；审校 艾茂林)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1