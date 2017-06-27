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市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 16:36 BJT

《汇市简讯》德拉吉和威廉姆斯讲话共同提振欧元/美元

0821 GMT

* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话推动欧元/美元自1.1183升至1.1242

* 德拉吉称通缩力量已被再通胀力量所替代

* 美国旧金山联储总裁威廉姆斯语出惊人，警告经济陷入低增长模式的风险

* 德拉吉和威廉姆斯的讲话共同提振欧元/美元

* 长期以来的目标1.1300有望达到，甚至表现更佳 (完) (编译 孙国玉；审校 艾茂林)
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