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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 14:57 BJT

《汇市简讯》政治因素占据主导，兰特/美元大跌

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* 持续八日的美元抛盘在短短两个交易日便散尽：政治因素再度成为驱动力

* 南非财长戈尔丹在路演途中被召回国，引发内阁重组疑虑

* 投资者认为戈尔丹是经济和市场稳定的力量

* 戈尔丹要求法院做出一项宣告判决，称对于银行业者决定断绝与Gupta兄弟所拥有企业关系一事，他不能插手干预。南非一法院周二将对这一要求作出裁定。

* 美元/南非兰特触及高点13.1150

(完) (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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