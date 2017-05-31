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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 09:48 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元上涨，受企业信心升高所提振

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* 新西兰元从0.7100升至0.7118，与新西兰企业信心升高一致

* 澳新银行调查，有净14.9%受访者看好未来一年的经济成长，前次调查为11%

* 新西兰元升势可能昙花一现，因新西兰央行月度政策仍坚守中性立场

* 不过这足以让澳元兑新西兰元承压，从1.05跌至1.0489低位

(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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