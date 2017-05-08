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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 17:49 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元从有关新西兰央行的揣测获得支持

0931 GMT

* 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议

* 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变

* 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨

* 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70

* 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位)

* 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
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