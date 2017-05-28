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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 07:46 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元升势看来有凭有据

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* 上周近2%的升幅支撑新西兰元突出表现

* 必须要先回到3月1日水准，才能实现比上周五纽约收盘位0.7063高的水平

* 新西兰主要出口的表现重回更为强健的情况，政府财政也如此

* 侧重主要外汇敞口的资管公司很愿意买入和持有新西兰元

* 自3月1日以来首次收在0.7057上方，意味着技术面亦向好

(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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