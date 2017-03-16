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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 11:04 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元暂时守住0.7002支撑位，但后市有跌破之虞

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* 新西兰元日内下跌0.6%，因亚洲时段买盘似乎枯竭

* 受美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明提振强劲上扬后，投资者鲜少有兴趣追涨

* 第四季国内生产总值(GDP)逊于预期，利空新西兰元

* 之后未能利用澳洲就业数据，使得买家离市观望

* 暂时守住小时图支撑0.7002，但后市看来面临风险

* 若跌破该位，下道支撑为5/10日移动均线交叉点0.6963/64(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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