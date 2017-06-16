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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 15:19 BJT

《汇市简讯》日本央行总裁黑田东彦的讲话略打压日圆

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* 日央行总裁黑田东彦的讲话略打压日圆

* 黑田称但日本实质物价并未上升

* 黑田东彦表示目前阶段不应讨论货币政策正常化或退出刺激计划

* 收于111.02上方将会给美元/日圆多头提振

* 日线图上的一目均衡云区非常薄，介于111.82-112.21，料吸引美元/日圆走势

(完) (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)
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