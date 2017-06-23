版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 17:39 BJT

《汇市简讯》日线图上的基准线/转换线对于欧元/美元多头至关重要

0909 GMT

* 欧元/美元较周四上涨，但已脱离高位

* 多头需要突破日线图上的基准线/转换线切入位1.1197/1.1208，以令欧元重回上涨轨道

* 21日移动均线切入位1.1201也在该区域内

* 4-6月走势的23.6%水准被跌破后，欧元在周二触及低点1.1119美元但之后勉力收在低点上方

* 慢性随机指标再度反弹，预示欧元将迎来一波涨势

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2tAU0BK (编译 高琦 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐