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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 14:25 BJT

《汇市简讯》日经指数跌破20,000点大关，美元/日圆进一步跌至109.66

0553 GMT
    
    * 美元/日圆跌至109.66，接近4月25日低位109.60，日经指数最新下
跌
    * 东京股市将近收盘，日经指数一度跌破20,000点大关至19,959点，
目前下跌1%至19,971-199点。
    * 若跌破109.50-60支撑位将触发停止单，下一密集成交区在108.13-
109.48
    * 由于避险情绪、美债收益率低迷等原因，仍偏于下行(完) (编译 王琛；审校 王洋)
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