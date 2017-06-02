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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 16:49 BJT

《汇市简讯》日股日经指数升破两万点，提振美元/日圆买气

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* 日股日经指数升破20,000点，协助提升美元/日圆买气

* 东京定盘浮现一些周末前的买需，亦有投机客的空头回补

* 111.82日圆仍是美元/日圆的关键水位，市场等待美国非农就业报告公布

* 美元/日圆与日经期指的高频率连动关系明显

* 美债/日债利差亦需密切关注

(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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