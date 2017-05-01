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市场报道 | 2017年 5月 1日 星期一 09:51 BJT

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间

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* 欧元/美元似乎准备上扬，因近期欧元区数据一直令人意外的乐观，表明欧洲央行或将可在2017年某时削减宽松举措。

* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。

* 欧元/美元在1.0950附近止步不前让欧元/美元多头有些担心，但回落之势在200日移动均线上方守稳。

* 在美联储周三结束政策会议前，市场对于是否应过度看空美元或许犹豫不决。

* 市场预计美联储不会在这次会议上升息，但通过暗示6月升息“坚持鹰派”立场或许会支持美元人气。

* 此外，越来越多迹象显示美国国会功能失调、以及周五出炉的美国非农就业数据若表现温和，均将支持欧元/美元升破1.1000。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
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