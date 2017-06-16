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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 09:41 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆走高，若攻破124.10则可确认新一波升势

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* 欧元兑日圆随美元及其他货币兑日圆一道走高

* 要想确认新一波的升势，欧元兑日圆必须升穿124.00-10阻力区间

* 当前区间高点是6月8日触及的124.01

* 上方的日线图高点有一些阻力位，分别是124.38、124.70、以及125.31-125.81

* 5月16日曾触及125.81高位，是2016年4月28日以来的最高水平

* 亚洲时段，欧元兑日圆目前为止波动区间在123.57-123.93，124.00上方和124.10上方挂有一些停止单 (完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)
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