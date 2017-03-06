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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 17:27 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在近期高点上方触发停止单，欧元兑瑞郎跳涨

0906 GMT

* 欧元兑美元触及1.0640高点，在近期高点(1.0624-31)上方触发停止单

* 获得买盘支持，欧元兑瑞郎亦上涨25点

* 受到瑞士央行总裁乔丹上周言论的影响

* 技术面不那么看空，会令近期的空头回补倾向加重

* 料将在100天移动均值切入位1.0674遭遇强大阻力

* 1.0625-30价位有18亿欧元对冲期权到期，会对欧元兑美元构成压力 (完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
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