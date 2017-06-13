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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:26 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在1.1200左右横盘整理，但走势似乎偏弱

0006 GMT

* 欧元兑美元在1.1200水平上方勉力维持反弹走势，此前曾触及1.1285

* 欧元兑英镑买盘提供些许支持，但欧元兑美元走势似乎脆弱

* 欧元兑美元过去五个交易日触及较低水平的日高

* 市场消化周三美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)会议“温和加息”的预期

* 欧元兑美元支撑位在1.1110/15，分别是5月30日低点和1.0838/1.1285的38.2%回档位 (完) (编译 侯雪苹；审校 陈宗琦)
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