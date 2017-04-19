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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 16:25 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元的费波纳奇回档位为多头目标

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    * 欧元兑美元正逆转3月至4月间1.0906-1.0570跌势。50%费波纳奇回
档位在1.0738
    * 61.8%费波纳奇回档位在1.0778；3月最高位1.0906为多头目标
    * 目前日高为1.0737，为三周最高水平
    * 日线一目均衡基准线亦在此位，若得突破则可进一步上涨
    * 买盘增多与站上21日移动均线相呼应，目前位于1.0695的21日移动
均线构成支撑
    * 欧元兑美元日线图：reut.rs/2orcS2k(完) (编译 王琛；审校 张明钧)
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