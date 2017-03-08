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市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 18:03 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元走低，交投淡静

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* 欧元兑美元在欧洲时段跌至1.0547(开盘报1.0563，一度高见1.0572)

* 美元明显普遍获得买需支持，且缓慢稳步走高

* 今日在1.0580-1.0615有23亿欧元香草期权到期，可能限制今日涨势

* 在1.0500-10有强大支持，1.0514/1.0501为3月1/3日低点

* 在1.0480挂有停止单，1.0501为3月2日低点 (完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)
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