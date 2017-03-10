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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 16:00 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元走势受大量期权到期影响

0743 GMT

* 欧元兑美元在欧洲央行总裁德拉吉讲话后反弹至1.0615，今日在1.0573-1.0603区间窄幅震动

* 欧元区债券收益率上升以及欧元兑日圆走高带来支撑。美元指数在102.00下方盘整

* 位于1.0608-55的日线云区，55天移动均线切入位1.0610，以及周四/周一高点1.0615/40，构成欧元兑美元的阻力

* 今日在1.0600有17亿美元的期权到期，在1.0550有8.15亿美元的期权到期，在1.0650有5亿美元的期权到期

* 首道支撑位在10日移动均线切入位1.0570，接下来的支撑位在昨日触及的1.0525，在1.05处挂有买单

* 下周在1.0500处每天都有大量期权到期，且在该水平下方有相关的对冲买盘 (完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
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