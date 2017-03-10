《汇市简讯》欧元兑美元走势受大量期权到期影响

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
0743 GMT
* 欧元兑美元在欧洲央行总裁德拉吉讲话后反弹至1.0615，今日在1.0573-1.0603区间窄幅震动
* 欧元区债券收益率上升以及欧元兑日圆走高带来支撑。美元指数在102.00下方盘整
* 位于1.0608-55的日线云区，55天移动均线切入位1.0610，以及周四/周一高点1.0615/40，构成欧元兑美元的阻力
* 今日在1.0600有17亿美元的期权到期，在1.0550有8.15亿美元的期权到期，在1.0650有5亿美元的期权到期
* 首道支撑位在10日移动均线切入位1.0570，接下来的支撑位在昨日触及的1.0525，在1.05处挂有买单
* 下周在1.0500处每天都有大量期权到期，且在该水平下方有相关的对冲买盘 (完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”