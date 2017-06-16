版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 12:59 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑亚洲时段小跌，整体格局呈中性

0441 GMT

* 欧元兑英镑在亚洲时段跌0.1%，呈窄幅震动走势

* 关注欧元区通胀数据

* 动能指标、5及10日移动均线形成顶部，20日移动均线上升，整体格局呈中性

* 若收在20日移动均线切入位0.8718下方，目标位则在0.8655，这是4/6月升势的38.2%回档位

* 亚洲时段波动区间0.8720/0.8740为首道支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2syHvtj (完) (编译 侯雪苹；审校 王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐