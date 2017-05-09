《汇市简讯》欧元兑英镑料将在0.84附近获得更多买盘

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* 欧元兑英镑在0.8422附近获得支持，此前在欧洲时段盘初一度跌至0.8432下方

* 0.8422是5月2日低点，0.8432是亚洲时段低点，0.8434是周一低点

* 在0.8400附近料将出现更多买盘，0.8405是4月28日低点，0.8403相当于英镑兑欧元的汇价为1.19

* 自马克龙在4月23日法国大选首轮投票中胜出以来，欧元兑英镑一直交投在0.84水平上方

* 0.8333是关键的下一道支撑，0.8333相当于英镑兑欧元的汇价为1.20欧元