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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 17:28 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑触及七周高点，受德债收益率上升提振

0914 GMT

* 欧元兑英镑升至0.8730，受10年期德债收益率触及五周高点辅助

* 0.8730为七周高点，周四曾一度高见0.8719，欧洲央行总裁德拉吉的鹰派言论提振欧元走高

* 货币市场走势暗示，投资人完全消化欧洲央行在2018年3月升息的预期

* 欧元兑英镑阻力位在0.8747和0.8772

* 0.8747是0.8853-0.8403的76.4%回档位。支持位在0.8695/0.8700

* 苏格兰二次独立公投风险对英镑构成风险 (完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)
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