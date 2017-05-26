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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:40 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆买气仍在，但本周料不会有重大突破

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* 欧元/日圆守在略低于5月16日和隔夜高点125.80-81

* 亚洲盘目前交投在125.22-41，125.00下方有买盘，卖盘在125.85下方

* 本周日本投资者是买家

* 日本投资者下周仍可能继续买进，因有传言称他们目前欧元区资产配置较低

* 与德国公债相比，法国公债收益率更高，因此更受青睐

* 125.85和126.00上方有停止单，若突破则上看126.45

(完) (编译 张荻； 审校 李婷仪)
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