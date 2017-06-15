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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 09:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆亚洲早盘承压，一度触及5月2日以来最低水平

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* 欧元/日圆在亚洲早盘承压，跌至122.50，为5月2日以来最低水平

* 跌破122.70可能触发部分停止单，但122.50下方停止单完好无损

* 此后反弹，目前为止高见123.19

* 鉴于欧洲央行仍持鸽派立场，投机客似乎采取逢高抛售策略

* 也就是说不急于抛售，支撑位仍在122.50

* 今日没有重大期权到期，但明日在121水平有4.6亿欧元期权到期，在122水平有3.97亿欧元期权到期，在123水平有4.62亿欧元到期(完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)
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