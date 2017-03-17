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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 17:05 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在期权行权价122.00附近盘整

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* 欧元/日圆交投在121.92-122.25相当窄的区间

* 纽约时段有相当规模(4.39亿)的期权到期，行权价122.00，令欧元走势受限

* 还有规模较小(2.53亿)的行权价122.25期权今天到期

* 下档在121.22-121.39的薄云区构成支撑

* 欧元/日圆走势更多跟随美元/日圆，而非欧元/美元

* 欧元/日圆一目均衡图：reut.rs/2n57Awm

(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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