《汇市简讯》欧元/日圆在100周移动均线切入位上方

0021GMT * 虽然市场紧张不安，欧元/日圆技术上仍偏多 * 目前在100周移动均线切入位124.18上方，一目均衡转换线在124.1 9 * 欧元/美元在1.12有支撑，欧元/日圆隔夜高点在125.28，之后到12 4.60 * 欧元/日圆脱离隔夜高位但仍持坚，55小时移动均线在124.51 * 一目均衡基准线在124.70，升破该位将呈多头趋势 (完) (编译 张荻； 审校 戴素萍)