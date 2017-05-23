版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:40 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在100周移动均线切入位上方

0021GMT
    
    * 虽然市场紧张不安，欧元/日圆技术上仍偏多
    * 目前在100周移动均线切入位124.18上方，一目均衡转换线在124.1
9
    * 欧元/美元在1.12有支撑，欧元/日圆隔夜高点在125.28，之后到12
4.60
    * 欧元/日圆脱离隔夜高位但仍持坚，55小时移动均线在124.51
    * 一目均衡基准线在124.70，升破该位将呈多头趋势  (完) (编译 张荻； 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐