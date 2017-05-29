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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 14:30 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆持守于一目均衡转换线略上方

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* 欧元/日圆几乎重回稍早东京汇水准，区间在124.23-48日圆

* 日线一目均衡转换线持平于124.18，欧元/日圆守于略上方

* 小时转换线在124.35，形成某种关键位

* 由于许多金融中心今日休市，东京盘缺乏交投诱因

* 预料到明日亚洲早盘之前将持续呈现区间波动，市场交投极度清淡

(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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