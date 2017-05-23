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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 07:30 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投

2320GMT

* 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑

* 今日无重大数据，料区间交投

* 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局

* 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势

* 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位

(完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
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