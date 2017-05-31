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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:17 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆横盘整理，但将重新进入小时图一目均衡云区

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    * 欧元兑日圆亚洲盘横盘整理，迄今区间在123.74-124.06，交投淡
静
    * 小时图一目均衡云区快速下移，目前在123.90-124.34
    * 回到云区几乎势在必行，阻力位在55小时移动均线切入位124.07
    * 55小时移动均线更加缓步下移，可能在欧洲盘前抑制欧元/日圆
    * 支撑位在小时图一目均衡基准线123.77
    * 云区本身将在今晚开始阶段前下移至123.70-124.11
    (完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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