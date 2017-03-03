版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 09:27 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部

0111GMT

* 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17

* 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95

* 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大

* 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73

* 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期

(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐