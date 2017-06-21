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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:21 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在亚洲市场小幅高开，但向下趋势不改

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    * 欧元/澳元在亚洲时段走强，开盘时涨0.1%--受美元兑澳元涨势引
领
    * 今日无重要数据公布，可能陷于区间波动，重点关注新闻消息
    * 动量指标小幅走低，五日、10日和20日移动均线向下，显示偏空型
态
    * 下一重要支撑位在1.4613，此为2017年涨势的38.2%回档位，此前
在隔夜市场没有跌破
    * 纽约盘低点1.4657和稍早亚洲盘高点1.4696为初步支撑/阻力位
    * 技术图表： reut.rs/2sQSiiy
    (完) (编译 郑茵 审校 李爽)
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