《汇市简讯》欧元/澳元在隔夜反弹后，技术指标转为中性

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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* 欧元/澳元在亚洲交易全面展开之际持平--上日收高0.7%，油价下挫带动大宗商品货币退却
* 今日无一线数据公布--可能陷于区间波动--重点关注新闻消息面
* 反弹意味着负面信号转为中性--动量指标彼此矛盾
* 五日移动均线构成底部--若收于10日均线切入位1.4770之上，暗示进入整理
* 稍早低点1.4754和6月跌势的38.2%回档位1.4854，分别为支撑位/阻力位
* 技术图表： reut.rs/2rXtxwk (完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。