版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:25 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在隔夜反弹后，技术指标转为中性

0014GMT

* 欧元/澳元在亚洲交易全面展开之际持平--上日收高0.7%，油价下挫带动大宗商品货币退却

* 今日无一线数据公布--可能陷于区间波动--重点关注新闻消息面

* 反弹意味着负面信号转为中性--动量指标彼此矛盾

* 五日移动均线构成底部--若收于10日均线切入位1.4770之上，暗示进入整理

* 稍早低点1.4754和6月跌势的38.2%回档位1.4854，分别为支撑位/阻力位

* 技术图表： reut.rs/2rXtxwk (完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐