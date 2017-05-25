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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 09:04 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元走势停滞，但涨势仍未变

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    *  欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平
    *  动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局
    *  涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后
者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位
    *  若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 
    *  纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 
    (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
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