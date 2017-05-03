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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 16:41 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎可能再度面临1.08保卫战

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    * 欧元/瑞郎从周二所创四个月高点1.0873拉回延续至1.0814
    * 技术面看来再度更为偏空，从超买水平轧平仓位
    * 收盘价回落至8月至2月跌势61.8%费波纳奇回档位1.0860下方
    * 未能收在费波纳奇回档位上方，尽管上周曾四度突破该回档位
    * 200小时均线切入位1.0807为短线支撑，200日移动均线切入位1.07
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    * 欧元/瑞郎日线图：reut.rs/2pH2p77
    (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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