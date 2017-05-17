《汇市简讯》欧元/瑞郎可能因为避险操作而面临回档风险

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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* 欧元/瑞郎法国大选过后的涨至1.0987的涨势可能已经触顶
* 由于美国总统特朗普面临的疑虑增加，可能见到避险资金流向瑞郎
* 欧元/瑞郎目前处于1.09上方，但1.0793-1.0987的涨势正经历回档
* 今日已跌破38.2%回档位。50%及61.8%回档位分别位于1.0890/1.0867
* 如果逢低见到瑞士央行进场也不会令人感到意外，尽管瑞郎趋于疲软
* 欧元/瑞郎日线图 reut.rs/2rpFrQu
(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0