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市场报道 | 2017年 5月 17日 星期三 16:32 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎可能因为避险操作而面临回档风险

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* 欧元/瑞郎法国大选过后的涨至1.0987的涨势可能已经触顶

* 由于美国总统特朗普面临的疑虑增加，可能见到避险资金流向瑞郎

* 欧元/瑞郎目前处于1.09上方，但1.0793-1.0987的涨势正经历回档

* 今日已跌破38.2%回档位。50%及61.8%回档位分别位于1.0890/1.0867

* 如果逢低见到瑞士央行进场也不会令人感到意外，尽管瑞郎趋于疲软

* 欧元/瑞郎日线图 reut.rs/2rpFrQu

(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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