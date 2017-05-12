《汇市简讯》欧元/美元买兴好转，美元卖压增加

0326GMT * 欧元/美元买兴好转，从稍早的1.0857小幅升至1.0874 * 触及55小时移动均值1.0873，接近1.0871的一目均衡分时云区底部 * 亚洲交投再次清淡，发现一些空头回补 * 关键支撑在200日移动均线1.0826 * 附近的到期期权：1.0825-40有11亿欧元，1.0850有8.35亿欧元，1 .0865-85有11亿欧元 * 1.0900有3.56亿欧元，1.0950有17亿欧元，1.0990-95有6.42亿欧 元，1.1000有22亿欧元(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)