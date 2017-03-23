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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 15:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍有机会上探1.0827/29的关键阻力

0652 GMT

* 2月高点1.0829已然在望。欧元/美元正接近1.0827，此处是2016年5月到2017年2月走势的38.2%费波纳奇回档位。

* 更上方的200日移动均线是多头目标

* 欧元/美元在周三触及新的趋势高点1.0825

* 今日走势较疲软，但偏多讯号仍在

* 欧元/美元日线图：reut.rs/2mWR1zU (编译 高琦 审校 蔡美珍)
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