版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 14:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受困，或令波动性进一步承压

0610 GMT

* 多头平仓或利差交易给欧元/美元带来压力

* 德国6月IFO企业景气判断指数触及纪录高位后，欧元/美元下跌

* 欧元/美元在疲弱美国耐用品订单数据推动下的涨势也带来抛售机会

* 技术面等因素给欧元/美元提供支持

* 似有可能在1.11-1.13之间继续盘整

* 波动性或进一步受抑制；利差交易环境进一步加强。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐